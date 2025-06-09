Россиянам досрочно выплатят пенсии в июне
Россиянам выплатят пенсии до наступления праздничных дней в июне, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью «Российской газете».
День России, который отмечается 12 июня, приходится на будний, поэтому привычный график зачислений пенсионных выплат изменится, сказал Говырин. По его словам, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств, чтобы граждане не столкнулись с задержками.
Досрочная выплата коснется тех, кто получает деньги через банк или почту с 12 по 15 число по обычному графику.
С 1 августа работающим пенсионерам будет повышена пенсия на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК). С 1 октября текущего года также на 4,5% будут повышены пенсии работников силовых структур.
По данным Соцфонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно. На учете в системе фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца полагаются 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.