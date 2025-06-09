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Россиянам досрочно выплатят пенсии в июне

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Россиянам выплатят пенсии до наступления праздничных дней в июне, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью «Российской газете».

День России, который отмечается 12 июня, приходится на будний, поэтому привычный график зачислений пенсионных выплат изменится, сказал Говырин. По его словам, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств, чтобы граждане не столкнулись с задержками.

Досрочная выплата коснется тех, кто получает деньги через банк или почту с 12 по 15 число по обычному графику.

С 1 августа работающим пенсионерам будет повышена пенсия на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК). С 1 октября текущего года также на 4,5% будут повышены пенсии работников силовых структур.

По данным Соцфонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно. На учете в системе фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца полагаются 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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