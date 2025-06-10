В Курской области появится медаль за вклад в освобождение региона от ВСУ

Предполагается, что медалью будут награждать тех, кто проявил самоотверженность и героизм при отражении атак украинских военных во время защиты территорий Курской области. Кроме того, награды могут быть удостоены волонтеры, работники оборонного комплекса и те, кто внес вклад в обеспечение общественного порядка.