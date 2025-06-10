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В Курской области появится медаль за вклад в освобождение региона от ВСУ

Ведомости

В Курской области появится медаль за вклад в освобождение региона от вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий законопроект внес губернатор региона Александр Хинштейн. Об этом сообщили в Telegram-канале облдумы.

Предполагается, что медалью будут награждать тех, кто проявил самоотверженность и героизм при отражении атак украинских военных во время защиты территорий Курской области. Кроме того, награды могут быть удостоены волонтеры, работники оборонного комплекса и те, кто внес вклад в обеспечение общественного порядка.

По данным ТАСС, в ходе заседания Курской облдумы депутаты единогласно поддержали законопроект.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. 26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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