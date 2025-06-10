Путин рассказал, что значит быть гражданином

Предыдущая встреча главы государства и Совета безопасности прошла 30 мая. Тогда главной темой стали вопросы здравоохранения, однако Путин заметил, что к ним относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. По словам президента, эти аспекты можно назвать «не праздными» в наше время.