Путин рассказал, что значит быть гражданином
Уважение истории страны и верность «своим корням» составляют понятие «гражданин», заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на большом заседании Совета безопасности РФ.
По мнению главы государства, поколение, которое растет сейчас в России, «знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны».
Среди главных ценностей России он также назвал единство, приверженность правде, милосердие, крепкую семью, любовь к детям, стремление добиваться успехов и патриотизм.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что после вступительного слова Путина заседание пройдет в закрытом режиме. Постоянные члены Совбеза обсудят вопросы совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Предыдущая встреча главы государства и Совета безопасности прошла 30 мая. Тогда главной темой стали вопросы здравоохранения, однако Путин заметил, что к ним относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарственными препаратами. По словам президента, эти аспекты можно назвать «не праздными» в наше время.