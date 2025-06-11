Минпромторг предложил фиксировать разброс цен на овощи борщевого набора
Минпромторг России предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет заключения долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксированной вилкой цены. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.
Чекушов добавил, что вопрос требует обсуждения и устанавливать единую цену на весь год невозможно.
«Если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет вписываться в течение года под гарантированный объем поставки – это будет интересно как поставщику, так и торговле», – указал замминистра.
По его словам, торговля будет обеспечена товаром в нужном объеме и за стоимость, позволяющую поддерживать стабильные конечные цены для потребителя. Производителю важно понимать, что он обеспечен заказом, и у него заберут произведенный объем. Механизм предоставит возможность исключить существенные ценовые колебания и уход в минус. Минимальные отпускные цены позволят производителю иметь нормальную рентабельность в любом регионе.
В качестве еще двух инструментов Чекушев привел агроконтракты и добровольные обязательства сетей по сдерживанию цен. По последнему направлению за несколько месяцев была проделана большая совместная работа, заметил он.
22 мая Минсельхоз сообщил, что из-за стабильных урожаев за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был ниже накопленной общей и продовольственной инфляции. Однако цены на овощную продукцию могут варьироваться на фоне различных факторов. В качестве примера в ведомстве привели ситуацию, когда розничные цены на белокочанную капусту в 2022 г. были выше цен нынешнего уровня. В 2023 г. то же произошло с луком.
Сейчас прошлогодний урожай овощей почти закончился. На полки поставляется импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке. В министерстве заверили, что в 2025 г. площади под овощами открытого грунта вырастут, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне. Ведется также системная работа по созданию и модернизации овощехранилищ.