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Минпромторг предложил фиксировать разброс цен на овощи борщевого набора

Ведомости

Минпромторг России предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет заключения долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксированной вилкой цены. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Чекушов добавил, что вопрос требует обсуждения и устанавливать единую цену на весь год невозможно.

«Если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет вписываться в течение года под гарантированный объем поставки – это будет интересно как поставщику, так и торговле», – указал замминистра.

По его словам, торговля будет обеспечена товаром в нужном объеме и за стоимость, позволяющую поддерживать стабильные конечные цены для потребителя. Производителю важно понимать, что он обеспечен заказом, и у него заберут произведенный объем. Механизм предоставит возможность исключить существенные ценовые колебания и уход в минус. Минимальные отпускные цены позволят производителю иметь нормальную рентабельность в любом регионе.

В качестве еще двух инструментов Чекушев привел агроконтракты и добровольные обязательства сетей по сдерживанию цен. По последнему направлению за несколько месяцев была проделана большая совместная работа, заметил он.

22 мая Минсельхоз сообщил, что из-за стабильных урожаев за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был ниже накопленной общей и продовольственной инфляции. Однако цены на овощную продукцию могут варьироваться на фоне различных факторов. В качестве примера в ведомстве привели ситуацию, когда розничные цены на белокочанную капусту в 2022 г. были выше цен нынешнего уровня. В 2023 г. то же произошло с луком.

Сейчас прошлогодний урожай овощей почти закончился. На полки поставляется импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке. В министерстве заверили, что в 2025 г. площади под овощами открытого грунта вырастут, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне. Ведется также системная работа по созданию и модернизации овощехранилищ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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