Минпромторг предложил фиксировать разброс цен на овощи борщевого набора

22 мая Минсельхоз сообщил, что из-за стабильных урожаев за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был ниже накопленной общей и продовольственной инфляции. Однако цены на овощную продукцию могут варьироваться на фоне различных факторов. В качестве примера в ведомстве привели ситуацию, когда розничные цены на белокочанную капусту в 2022 г. были выше цен нынешнего уровня. В 2023 г. то же произошло с луком.