В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на «борщевой набор»

В Минсельхозе отметили, что в 2025 г. площади под овощами открытого грунта увеличатся, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне. Кроме того, ведется системная работа по созданию и модернизации овощехранилищ. На эти цели предоставляются возмещение части прямых затрат и льготные кредиты. На начало этого года суммарная мощность хранения овощей и картофеля в стране выросла до 9,2 млн т, что на 147 000 выше показателя 2024 г. Наращивание мощностей позволит дольше и в большем объеме хранить продукцию. Это приведет к росту самообеспеченности и снижению зависимости от импорта.