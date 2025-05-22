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В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на «борщевой набор»

Ведомости

Из-за стабильных урожаев за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был ниже накопленной общей и продовольственной инфляции. Однако цены на овощную продукцию могут варьироваться из года в год под влиянием различных факторов. Об этом сообщили «Ведомостям» в Минсельхозе.

В качестве примера в министерстве привели ситуацию, когда розничные цены на белокочанную капусту в 2022 г. были выше цен текущего уровня. В 2023 г. то же произошло с луком. При этом в настоящий момент прошлогодний урожай овощей практически закончился. На полки поставляется импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке.

В Минсельхозе отметили, что в 2025 г. площади под овощами открытого грунта увеличатся, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне. Кроме того, ведется системная работа по созданию и модернизации овощехранилищ. На эти цели предоставляются возмещение части прямых затрат и льготные кредиты. На начало этого года суммарная мощность хранения овощей и картофеля в стране выросла до 9,2 млн т, что на 147 000 выше показателя 2024 г. Наращивание мощностей позволит дольше и в большем объеме хранить продукцию. Это приведет к росту самообеспеченности и снижению зависимости от импорта.

21 мая Минэкономразвития сообщило, что с 13 по 19 мая инфляция в России составила 0,07%. Неделей ранее она находилась на уровне 0,06%. По данным ведомства, рост цен с начала 2025 г. достиг 3,27%.

Увеличились темпы снижения цен на огурцы (до -10,4%), помидоры (до -7,6%) и бананы (до -1,5%). Кроме того, замедлился рост цен на картофель, лук и морковь. Для остальных продуктов питания темпы роста цен сократились до 0,1%. Наблюдалось также снижение цен на подсолнечное масло (-0,3%), молоко (-0,1%.), сливочное масло (-0,1%), макаронные и крупяные изделия (-0,1%). Ускорилось снижение цен на яйца (-1,8%), в то время как рост цен на сыр замедлился до 0,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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