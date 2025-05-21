Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%

Возросли темпы снижения цен на огурцы (до -10,4%), на помидоры (до -7,6%) и на бананы (до -1,5%). Также замедлился рост цен на картофель, лук и морковь. Для остальных продуктов питания темпы роста цен снизились до 0,1%. За указанный период наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло (-0,3%), молоко (-0,1%.), сливочное масло (-0,1%), а также на макаронные и крупяные изделия (-0,1%). Ускорилось снижение цен на яйца (-1,8%), в то время как рост цен на сыр замедлился до 0,1%.