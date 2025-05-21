Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%
В течение недели с 13 по 19 мая инфляция в России составила 0,07%. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. Неделей ранее она была на уровне 0,06%.
По информации статистического ведомства, рост цен с начала года достиг 3,27%.
В секторе продовольственных товаров наблюдалось снижение темпов роста цен до почти нулевых значений (0,03% по сравнению с прошлым годом). Удешевление плодоовощной продукции ускорилось (-1,1%).
Возросли темпы снижения цен на огурцы (до -10,4%), на помидоры (до -7,6%) и на бананы (до -1,5%). Также замедлился рост цен на картофель, лук и морковь. Для остальных продуктов питания темпы роста цен снизились до 0,1%. За указанный период наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло (-0,3%), молоко (-0,1%.), сливочное масло (-0,1%), а также на макаронные и крупяные изделия (-0,1%). Ускорилось снижение цен на яйца (-1,8%), в то время как рост цен на сыр замедлился до 0,1%.
В сегменте непродовольственных товаров темпы изменения цен составили 0,10% по сравнению с прошлым годом. Цены на легковые автомобили остались без изменений. Динамика цен на бензин составила 0,1%, оставаясь на уровне предыдущей недели. В то же время цены на дизельное топливо не изменились.
Цены на электро- и бытовые приборы увеличились на 0,5%. Темпы роста цен на медикаменты и строительные материалы остались на уровне предыдущей недели, составив 0,1%. Цены на одежду и обувь продолжили снижаться.
В сегменте наблюдаемых услуг с 13 по 19 мая темпы роста цен составили 0,11%. Замедлился рост цен на услуги санаториев. В то же время на услуги гостиниц и бытовые услуги динамика цен составила 0,7% и 0,2% соответственно.
20 мая стало известно, что инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в мае по сравнению с 13,1% месяцем ранее. Как отмечали в Банке России 28 апреля, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте повысилась до 13,1% в прошлом месяце. Медиана ожиданий на пять лет уменьшилась до 11,5%, наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,9%.