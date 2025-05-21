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Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%

Ведомости

В течение недели с 13 по 19 мая инфляция в России составила 0,07%. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. Неделей ранее она была на уровне 0,06%.

По информации статистического ведомства, рост цен с начала года достиг 3,27%.

В секторе продовольственных товаров наблюдалось снижение темпов роста цен до почти нулевых значений (0,03% по сравнению с прошлым годом). Удешевление плодоовощной продукции ускорилось (-1,1%). 

Возросли темпы снижения цен на огурцы (до -10,4%), на помидоры (до -7,6%) и на бананы (до -1,5%). Также замедлился рост цен на картофель, лук и морковь. Для остальных продуктов питания темпы роста цен снизились до 0,1%. За указанный период наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло (-0,3%), молоко (-0,1%.), сливочное масло (-0,1%), а также на макаронные и крупяные изделия (-0,1%). Ускорилось снижение цен на яйца (-1,8%), в то время как рост цен на сыр замедлился до 0,1%.

В сегменте непродовольственных товаров темпы изменения цен составили 0,10% по сравнению с прошлым годом. Цены на легковые автомобили остались без изменений. Динамика цен на бензин составила 0,1%, оставаясь на уровне предыдущей недели. В то же время цены на дизельное топливо не изменились. 

Цены на электро- и бытовые приборы увеличились на 0,5%. Темпы роста цен на медикаменты и строительные материалы остались на уровне предыдущей недели, составив 0,1%. Цены на одежду и обувь продолжили снижаться. 

В сегменте наблюдаемых услуг с 13 по 19 мая темпы роста цен составили 0,11%. Замедлился рост цен на услуги санаториев. В то же время на услуги гостиниц и бытовые услуги динамика цен составила 0,7% и 0,2% соответственно.

20 мая стало известно, что инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в мае по сравнению с 13,1% месяцем ранее. Как отмечали в Банке России 28 апреля, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте повысилась до 13,1% в прошлом месяце. Медиана ожиданий на пять лет уменьшилась до 11,5%, наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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