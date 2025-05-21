Помешают ли растущие инфляционные ожидания снизить ключевую ставку

Инфляционные ожидания населения в мае выросли на 0,3 процентного пункта (п. п.)– до 13,4% против 13,1% в апреле. Показатель растет второй месяц подряд. Одновременно с этим снижаются оценки наблюдаемой инфляции: в мае они составили 15,5% против 15,9% в апреле. Это следует из данных опроса инФОМа (проводился с 30 апреля по 14 мая), который готовится по заказу Центробанка.