Помешают ли растущие инфляционные ожидания снизить ключевую ставку

Помешают ли растущие инфляционные ожидания снизить ключевую ставкуЭкономисты назвали возможные сроки смягчения политики ЦБ
Инфляционные ожидания населения в мае выросли на 0,3 процентного пункта (п. п.)– до 13,4% против 13,1% в апреле. Показатель растет второй месяц подряд. Одновременно с этим снижаются оценки наблюдаемой инфляции: в мае они составили 15,5% против 15,9% в апреле. Это следует из данных опроса инФОМа (проводился с 30 апреля по 14 мая), который готовится по заказу Центробанка.
Ожидаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в мае снизилась с 12,4 до 11,6%. Среди населения без финансовой подушки показатель, напротив, вырос – с 13,9 до 15%.
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