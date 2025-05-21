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Помешают ли растущие инфляционные ожидания снизить ключевую ставку

Экономисты назвали возможные сроки смягчения политики ЦБ
Ксения Котченко
Устойчивость повышенных ожиданий населения связана с опережающей ценовой динамикой по важным товарам-маркерам, таким как хлеб, молоко, картофель, медикаменты, транспортные услуги, тарифы ЖКХ
Устойчивость повышенных ожиданий населения связана с опережающей ценовой динамикой по важным товарам-маркерам, таким как хлеб, молоко, картофель, медикаменты, транспортные услуги, тарифы ЖКХ / Алексей Орлов / Ведомости

Инфляционные ожидания населения в мае выросли на 0,3 процентного пункта (п. п.)– до 13,4% против 13,1% в апреле. Показатель растет второй месяц подряд. Одновременно с этим снижаются оценки наблюдаемой инфляции: в мае они составили 15,5% против 15,9% в апреле. Это следует из данных опроса инФОМа (проводился с 30 апреля по 14 мая), который готовится по заказу Центробанка.

Ожидаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в мае снизилась с 12,4 до 11,6%. Среди населения без финансовой подушки показатель, напротив, вырос – с 13,9 до 15%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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