Инфляционные ожидания населения выросли до 13,4% в мае
Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в мае с 13,1% месяцем ранее. Это следует из опроса «ИнФОМ», представленного на сайте Банка России.
Как отмечали в регуляторе 28 апреля, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте повысилась до 13,1% в прошлом месяце. Медиана ожиданий на пять лет уменьшилась до 11,5%, наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,9%.
Показатель находился на уровне 12,9% в марте – тогда инфляционные ожидания населения резко снизились после февральских 13,7%. В январе ожидания по инфляции были на уровне 14%.
14 мая «Ведомости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития писали, что недельная инфляция в России замедлилась до 0,06% с 6 по 12 мая. Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,12%. В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано снижение на 0,02%. Темпы роста цен на услуги замедлились до 0,08%.