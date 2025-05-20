Инфляционные ожидания населения выросли до 13,4% в мае

14 мая «Ведомости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития писали, что недельная инфляция в России замедлилась до 0,06% с 6 по 12 мая. Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,12%. В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано снижение на 0,02%. Темпы роста цен на услуги замедлились до 0,08%.