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Инфляционные ожидания населения выросли до 13,4% в мае

Ведомости

Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% в мае с 13,1% месяцем ранее. Это следует из опроса «ИнФОМ», представленного на сайте Банка России.

Как отмечали в регуляторе 28 апреля, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте повысилась до 13,1% в прошлом месяце. Медиана ожиданий на пять лет уменьшилась до 11,5%, наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,9%.

Показатель находился на уровне 12,9% в марте – тогда инфляционные ожидания населения резко снизились после февральских 13,7%. В январе ожидания по инфляции были на уровне 14%.

14 мая «Ведомости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития писали, что недельная инфляция в России замедлилась до 0,06% с 6 по 12 мая. Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,12%. В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано снижение на 0,02%. Темпы роста цен на услуги замедлились до 0,08%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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