Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%

С начала мая потребительские цены в России выросли на 0,08%, с начала года – на 3,28%. В годовом выражении инфляция составляет 10,09%.



13 мая президент России Владимир Путин выразил мнение, что высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России. Он указал, что «здесь сложная задача». Путин пояснил, что в нынешних условиях «нужно и инфляцию придавить, и не создать условия <...>, чтобы не заморозить саму экономику».