Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%
За период с 6 по 12 мая 2025 г. инфляция в России составила 0,06%, следует из обзора Минэкономразвития. Замедлению роста цен способствовало резкое снижение стоимости плодоовощной продукции и стабилизация цен в сегменте непродовольственных товаров и услуг.
Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,12%. При этом плодоовощи подешевели на 0,65%. Снизились цены на огурцы (–9,6%) и помидоры (–5,9%). Удешевление также затронуло бананы и яйца (по –1,3%), сливочное масло и крупы (–0,2%). На сахар, подсолнечное масло и баранину цены не изменились.
В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано снижение на 0,02%. Цены на автомобили остались стабильными, бытовая техника и электроника подешевели на 0,4%, а рост цен на медикаменты замедлился до 0,1%. Бензин подорожал на 0,1%, дизель остался без изменений.
Темпы роста цен на услуги замедлились до 0,08%. Гостиницы, санатории и бытовые сервисы показали слабую динамику, не превышающую 0,6%.
С начала мая потребительские цены в России выросли на 0,08%, с начала года – на 3,28%. В годовом выражении инфляция составляет 10,09%.
13 мая президент России Владимир Путин выразил мнение, что высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России. Он указал, что «здесь сложная задача». Путин пояснил, что в нынешних условиях «нужно и инфляцию придавить, и не создать условия <...>, чтобы не заморозить саму экономику».