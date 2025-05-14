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Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%

Ведомости

За период с 6 по 12 мая 2025 г. инфляция в России составила 0,06%, следует из обзора Минэкономразвития. Замедлению роста цен способствовало резкое снижение стоимости плодоовощной продукции и стабилизация цен в сегменте непродовольственных товаров и услуг.

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,12%. При этом плодоовощи подешевели на 0,65%. Снизились цены на огурцы (–9,6%) и помидоры (–5,9%). Удешевление также затронуло бананы и яйца (по –1,3%), сливочное масло и крупы (–0,2%). На сахар, подсолнечное масло и баранину цены не изменились.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано снижение на 0,02%. Цены на автомобили остались стабильными, бытовая техника и электроника подешевели на 0,4%, а рост цен на медикаменты замедлился до 0,1%. Бензин подорожал на 0,1%, дизель остался без изменений.

Темпы роста цен на услуги замедлились до 0,08%. Гостиницы, санатории и бытовые сервисы показали слабую динамику, не превышающую 0,6%.

С начала мая потребительские цены в России выросли на 0,08%, с начала года – на 3,28%. В годовом выражении инфляция составляет 10,09%.

13 мая президент России Владимир Путин выразил мнение, что высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России. Он указал, что «здесь сложная задача». Путин пояснил, что в нынешних условиях «нужно и инфляцию придавить, и не создать условия <...>, чтобы не заморозить саму экономику».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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