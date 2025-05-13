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Банк России оценил влияние торговых войн на российскую и мировую экономику

Рост глобального ВВП замедлится, а центральные банки перейдут к смягчению ДКП из-за рисков рецессии
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Масштабы и скорость усиления внешнеторговых ограничений, а также их негативное влияние на выпуск в мировой экономике превзошли ожидания ЦБ, говорится в комментарии Банка России к среднесрочному прогнозу. Повышение пошлин со стороны США даже с учетом их временной приостановки, а также ответные меры со стороны Китая привели к резкому росту неопределенности и пересмотру оценок по эффектам на мировую экономику, поясняет регулятор. Негативное влияние импортных пошлин на выпуск в мировой экономике оказалось значительнее, чем предполагалось в феврале, указывает ЦБ. Это ведет к ограничениям на стороне предложения, так как краткосрочно издержки увеличиваются из-за роста импортных цен. А на долгосрочном горизонте снижается производительность труда и потенциальные темпы роста из‑за нарушения цепочек поставок и создания стоимости, добавляет Банк России. Тарифы также снижают внешний спрос для большинства стран и сокращают уровень потребления и инвестиций.

С учетом этого прогноз по росту мировой экономики на 2025–2026 гг. был понижен. Темпы мировой экономики будут замедляться. После 3,2%-ного роста в 2024 г. мировой ВВП увеличится в текущем году лишь на 2,6%, в 2026 г. – на 2,7%, а к 2027 г. темп восстановится до 3,3%, следует из прогноза ЦБ. В период 2000–2019 гг. рост мировой экономики составлял 3,8% в среднем за год, по оценке МВФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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