Банк России оценил влияние торговых войн на российскую и мировую экономику

Масштабы и скорость усиления внешнеторговых ограничений, а также их негативное влияние на выпуск в мировой экономике превзошли ожидания ЦБ, говорится в комментарии Банка России к среднесрочному прогнозу. Повышение пошлин со стороны США даже с учетом их временной приостановки, а также ответные меры со стороны Китая привели к резкому росту неопределенности и пересмотру оценок по эффектам на мировую экономику, поясняет регулятор. Негативное влияние импортных пошлин на выпуск в мировой экономике оказалось значительнее, чем предполагалось в феврале, указывает ЦБ. Это ведет к ограничениям на стороне предложения, так как краткосрочно издержки увеличиваются из-за роста импортных цен. А на долгосрочном горизонте снижается производительность труда и потенциальные темпы роста из‑за нарушения цепочек поставок и создания стоимости, добавляет Банк России. Тарифы также снижают внешний спрос для большинства стран и сокращают уровень потребления и инвестиций.