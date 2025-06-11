В России создадут базу геномов народов Кавказа и Крайнего Севера

В качестве примера он привел якутов, у которых чаще, чем обычно, встречается врожденная тугоухость, и тувинцев, у которых чаще наблюдается ломкость костей. Еще один яркий пример – синдром Роджерса, который приводит к очень тяжелым последствиям (пациенты одновременно имеют мегалобластную анемию, сахарный диабет и нейросенсорную тугоухость). В России было выявлено всего десять таких случаев, и все больные оказались ингушами.