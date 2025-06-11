Для создания крупнейшей в стране базы геномов собраны биообразцы 100 000 россиян

Ее цель – прочесть геномы 100 000 россиян. На конец мая 2025 г. получено более 104 000 биологических образцов участников инициативы. Из этого числа последовательность ДНК определена для 84 000 образцов. Создать национальную базу генетической информации поручил президент РФ Владимир Путин в 2020 г.

В рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития генетических технологий, главным технологическим партнером которой является «Роснефть», было создано ООО «Биотехнологический кампус». Утвержденная в 2019 г. правительством ФНТП изначально была рассчитана на период до 2027 г., но в 2023 г. продлена до 2030 г. Программа призвана ускорить развитие российской науки в сфере генетики.