Константин Северинов: «Глобальная база геномов привела бы к подлинной революции в медицине»

– В нашем случае это происходит быстро. С точки зрения количества проводимых реакций секвенирования коммерческие компании, занимающиеся секвенированием ДНК, по сравнению с нами очень маленькие. Мы делаем более 1000 полных человеческих геномов в неделю. Это очень много. Секвенатор запускается после того, как набралось достаточное количество образцов. Чтобы нажать на кнопку и запустить машину, нужно не менее 100 образцов. Если вы запускаете ее ради одного образца, то цена будет такая же, как за 100. Запуск машины стоит около 10 млн руб. Наши машины работают семь дней в неделю, поэтому мы можем быстро включить в общий поток образец пациента из партнерской организации и получить результат в течение недели. А большинство компаний коммерческого сектора вынуждены ждать, пока у них наберется пакет в 100 образцов, и только потом запускать секвенатор. Эти же компании, как правило, сильно зависимы от доступности реагентов, здесь часто бывают проблемы. Мы напрямую работаем с производителями реагентов, в данном случае китайских, и никогда не испытываем в них недостатка. Наш рекорд – пять дней от получения образца до полного анализа генома. Такой анализ мы выполнили для новорожденных близняшек из Центра Рогачева. В стандартных случаях для медиков срок возврата данных составляет около двух недель.