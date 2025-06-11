Суд оштрафовал Google за уклонение от административного наказания
Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 200 000 руб. за отказ от исполнения ранее назначенного наказания. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Компания признана виновной по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). О каком именно деле идет речь, не раскрывается.
21 апреля Таганский райсуд Москвы назначил Google штраф в размере 3,8 млн руб. за разглашение данных российских военнослужащих, погибших в зоне боевых действий на Украине. Корпорацию признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).
В феврале Роскомнадзор сообщил, что в 2024 г. Google была оштрафована в России четыре раза. В общей сложности суды назначили штрафы на 15,1 млн руб. 18 февраля сумма требований российских телеканалов к компании превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов медиа на YouTube.