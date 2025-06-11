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МККК получил 126 000 запросов о поиске пропавших без вести на Украине

Ведомости

Международный комитет Красного Креста (МККК) с 2022 г. получил 126 000 запросов о поиске пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Организация занимается поиском как гражданского населения, так и военнослужащих по обе стороны конфликта. По данным агентства, количество запросов резко возросло в последние месяцы. Это объясняется увеличением усилий по повышению осведомленности о работе МККК и изменениями в системе подсчета запросов о розыске.

В комитете рассказали, что он получил более 420 000 звонков, писем и обращений, включая повторяющиеся, от людей, разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими.

Из статистики МККК на конец апреля следует, что в работе бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным вооруженным конфликтом между Россией и Украиной (бюро ЦАР), находится порядка 116 000 запросов о розыске пропавших без вести со стороны РФ и Украины.

Бюро ЦАР работает с начала конфликта России и Украины. В качестве нейтрального посредника между странами оно собирает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. Бюро ЦАР базируется в Женеве.

Омбудсмен Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в Екатеринбурге рассказала, что в зоне спецоперации нашли более 6000 российских военных, считавшихся пропавшими без вести. Она уточнила, что их удалось найти благодаря совместной работы аппаратов омбудсменов России и Украины, а также МККК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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