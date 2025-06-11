МККК получил 126 000 запросов о поиске пропавших без вести на Украине

Из статистики МККК на конец апреля следует, что в работе бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным вооруженным конфликтом между Россией и Украиной (бюро ЦАР), находится порядка 116 000 запросов о розыске пропавших без вести со стороны РФ и Украины.