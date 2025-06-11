МККК получил 126 000 запросов о поиске пропавших без вести на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) с 2022 г. получил 126 000 запросов о поиске пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».
Организация занимается поиском как гражданского населения, так и военнослужащих по обе стороны конфликта. По данным агентства, количество запросов резко возросло в последние месяцы. Это объясняется увеличением усилий по повышению осведомленности о работе МККК и изменениями в системе подсчета запросов о розыске.
В комитете рассказали, что он получил более 420 000 звонков, писем и обращений, включая повторяющиеся, от людей, разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими.
Из статистики МККК на конец апреля следует, что в работе бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным вооруженным конфликтом между Россией и Украиной (бюро ЦАР), находится порядка 116 000 запросов о розыске пропавших без вести со стороны РФ и Украины.
Бюро ЦАР работает с начала конфликта России и Украины. В качестве нейтрального посредника между странами оно собирает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. Бюро ЦАР базируется в Женеве.
Омбудсмен Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в Екатеринбурге рассказала, что в зоне спецоперации нашли более 6000 российских военных, считавшихся пропавшими без вести. Она уточнила, что их удалось найти благодаря совместной работы аппаратов омбудсменов России и Украины, а также МККК.