Красный Крест работает над 116 000 запросами о розыске пропавших на Украине

В статистике на конец апреля 2025 г. учитываются запросы как по поводу гражданских лиц, так и военнослужащих. С начала работы бюро ЦАР, т. е. с марта 2022 г., около 13 600 семей получили информацию о судьбе или местонахождении своих пропавших близких. В общей сложности свыше 390 000 звонков, писем и личных обращений поступило от людей, разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими.