Красный Крест работает над 116 000 запросами о розыске пропавших на Украине
В работе бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным вооруженным конфликтом между Россией и Украиной (бюро ЦАР), находится порядка 116 000 запросов о розыске пропавших без вести со стороны РФ и Украины. Это следует из статистики Международного комитета Красного Креста (МККК), она есть в распоряжении «Ведомостей».
В статистике на конец апреля 2025 г. учитываются запросы как по поводу гражданских лиц, так и военнослужащих. С начала работы бюро ЦАР, т. е. с марта 2022 г., около 13 600 семей получили информацию о судьбе или местонахождении своих пропавших близких. В общей сложности свыше 390 000 звонков, писем и личных обращений поступило от людей, разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими.
«Военнопленные и их семьи обменялись 15 000 сообщений. Эти сообщения связаны с проводимыми нами посещениями военнопленных. Мы и мои коллеги на Украине следим за условиями содержания российских военнопленных и даем им возможность отправлять и получать новости от своих семей», – рассказал также глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель 13 мая на пресс-конференции.
Бюро ЦАР работает с начала конфликта России и Украины. В качестве нейтрального посредника между странами оно собирает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. Бюро ЦАР базируется в Женеве.
«Ведомости» направили запросы в Минобороны и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.