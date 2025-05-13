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Красный Крест работает над 116 000 запросами о розыске пропавших на Украине

Ведомости

В работе бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным вооруженным конфликтом между Россией и Украиной (бюро ЦАР), находится порядка 116 000 запросов о розыске пропавших без вести со стороны РФ и Украины. Это следует из статистики Международного комитета Красного Креста (МККК), она есть в распоряжении «Ведомостей».

В статистике на конец апреля 2025 г. учитываются запросы как по поводу гражданских лиц, так и военнослужащих. С начала работы бюро ЦАР, т. е. с марта 2022 г., около 13 600 семей получили информацию о судьбе или местонахождении своих пропавших близких. В общей сложности свыше 390 000 звонков, писем и личных обращений поступило от людей, разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими.

«Военнопленные и их семьи обменялись 15 000 сообщений. Эти сообщения связаны с проводимыми нами посещениями военнопленных. Мы и мои коллеги на Украине следим за условиями содержания российских военнопленных и даем им возможность отправлять и получать новости от своих семей», – рассказал также глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель 13 мая на пресс-конференции.

Бюро ЦАР работает с начала конфликта России и Украины. В качестве нейтрального посредника между странами оно собирает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. Бюро ЦАР базируется в Женеве.

«Ведомости» направили запросы в Минобороны и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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