Российский Красный Крест потратил 3 млрд рублей за год на помощь при ЧС

По итогам 2024 г. РКК оказал помощь 433 000 человек, пострадавшим от украинского кризиса. Из них 268 000 переселенцев из Украины и Донбасса, 129 500 жителей Курской области и 35 500 – из Белгородской. Кроме того, РКК помог 1387 людям найти родственников после ЧС в Курском регионе.