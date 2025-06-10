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Российский Красный Крест потратил 3 млрд рублей за год на помощь при ЧС

Ведомости

За 2024 г. Российский Красный Крест (РКК) потратил более 3 млрд руб. на реагирование на чрезвычайные ситуации (ЧС), что составляет более 80% от всех трат организации. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Из отчета следует, что РКК в прошлом году получил 4 млрд руб. Самые крупные поступления направили юридические (30,89%) – более 1,4 млрд руб. и физические лица (23,88%) – более 1,1 млрд руб. Кроме того, почти 15% бюджета организации составили поступления из федерального бюджета и внебюджетных фондов – более 710 млн руб.

Помимо реагирования на ЧС, Красный Крест также направил средства на обучение навыкам оказания первой помощи – более 292 млн, социальную помощь и программы в сфере укрепления здоровья – более 226 млн, популяризацию донорства крови и костного мозга – более 71 млн. и др.

По итогам 2024 г. РКК оказал помощь 433 000 человек, пострадавшим от украинского кризиса. Из них 268 000 переселенцев из Украины и Донбасса, 129 500 жителей Курской области и 35 500 – из Белгородской. Кроме того, РКК помог 1387 людям найти родственников после ЧС в Курском регионе.

29 апреля стало известно, что в законодательстве закрепят поддержку РКК со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля одобрила проект федерального закона, который включает такое положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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