Российский Красный Крест потратил 3 млрд рублей за год на помощь при ЧС
За 2024 г. Российский Красный Крест (РКК) потратил более 3 млрд руб. на реагирование на чрезвычайные ситуации (ЧС), что составляет более 80% от всех трат организации. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Из отчета следует, что РКК в прошлом году получил 4 млрд руб. Самые крупные поступления направили юридические (30,89%) – более 1,4 млрд руб. и физические лица (23,88%) – более 1,1 млрд руб. Кроме того, почти 15% бюджета организации составили поступления из федерального бюджета и внебюджетных фондов – более 710 млн руб.
Помимо реагирования на ЧС, Красный Крест также направил средства на обучение навыкам оказания первой помощи – более 292 млн, социальную помощь и программы в сфере укрепления здоровья – более 226 млн, популяризацию донорства крови и костного мозга – более 71 млн. и др.
По итогам 2024 г. РКК оказал помощь 433 000 человек, пострадавшим от украинского кризиса. Из них 268 000 переселенцев из Украины и Донбасса, 129 500 жителей Курской области и 35 500 – из Белгородской. Кроме того, РКК помог 1387 людям найти родственников после ЧС в Курском регионе.
29 апреля стало известно, что в законодательстве закрепят поддержку РКК со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля одобрила проект федерального закона, который включает такое положение.