Поддержку Российского Красного Креста органами власти закрепят в законе

Поддержку Российского Красного Креста органами власти закрепят в законеЭто снизит правовые и финансовые риски, но при этом уменьшит и самостоятельность организации, говорят эксперты
В законодательстве закрепят поддержку Российского Красного Креста (РКК) со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля одобрила проект федерального закона, который включает такое положение. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Документ разработало Министерство здравоохранения.
В проект закона «Об Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» вошло 11 статей. Они устанавливают правовое положение РКК, его цели и задачи, а также порядок работы, пересекаясь с уставом организации. РКК – единственное действующее на территории РФ национальное общество Красного Креста, член Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Цели РКК – оказание благотворительной, гуманитарной и социальной помощи, добавил Груздев. Для выполнения своих задач организация имеет право принимать пожертвования и помощь в любой форме и любыми способами, которые не противоречат закону, говорится в проекте закона. Там же уточняется, что РКК может получать помощь от иностранцев, международных и зарубежных организаций.
Правовой статус РКК, несмотря на масштабы его деятельности, не определен, заявила «Ведомостям» генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. РКК зарегистрирован как НКО и поставлен на налоговый учет, его деятельность регламентируется наравне с прочими некоммерческими организациями, в том числе собственным уставом, принятым еще в 1991 г. Это, по словам Барабаш, не учитывает специфику работы РКК. В то время как на мировом уровне его работу регулируют межгосударственные гуманитарные соглашения, резолюции Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, в функционировании организации в России есть «гигантский пробел», говорит эксперт. Он в том числе касается взаимодействия РКК с правоохранителями и органами государственной власти в части обеспечения доступа на территорию, где объявлен режим ЧС или режим повышенной готовности. Из-за этого есть ряд рисков правового характера. Среди них – вероятность привлечения к административной и уголовной ответственности, когда гражданские лица находятся в зонах, где им не положено находиться, и выполняют те действия, которые они де-юре осуществляют самовольно, поясняет Барабаш.
Более 4 млрд руб.
Вопрос финансирования тоже далеко не второстепенный, говорит Барабаш. Сейчас деятельность РКК финансируется за счет членских взносов и пожертвований, а также материальной поддержки международных организаций. Последняя, по ее словам, российской НКО не гарантирована. Поэтому разработанный документ снизит риски нехватки средств, считает Барабаш.
В частности, законопроект устанавливает оплату взноса за членство РКК в МФОККиКП из средств федерального бюджета. Органы госвласти и местного самоуправления тоже получат право поддерживать РКК за счет субсидий из федбюджета и бюджетов субъектов. Они также смогут передавать государственное и муниципальное имущество во владение или в пользование РКК. Среди других видов взаимодействия, которые приводятся в документе, – информационная поддержка РКК, перевозка имущества, гумпомощи, работников и волонтеров.
Закон также закрепляет, что РКК работает в соответствии с Конституцией РФ и Женевскими конвенциями: об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, лиц, потерпевших кораблекрушение, а также об обращении с военнопленными и защите гражданского населения. Женевские конвенции были подписаны 12 августа 1949 г. Они закрепили один из принципов международного права: войны ведутся против вооруженных сил противника, а военные действия против гражданских, больных, раненых, военнопленных и др. запрещаются.
Издание закона объясняется в том числе необходимостью реализации Женевских конвенций, считает Груздев. В законопроекте есть и идеологическая составляющая, заявил «Ведомостям» юрист Антон Тимченко. По его словам, документ фиксирует историческую преемственность работы РКК – продолжение традиций как советского, так и дореволюционного периодов. Помимо этого закон подчеркивает, что работа организации вписана в систему международной гуманитарной деятельности, добавил Тимченко. Впрочем, у создания нормативной базы для РКК есть и другая сторона – потеря части самостоятельности при принятии решения, заключила Барабаш. Работа над законопроектом ведется с 2021 г. и стала важным этапом перезагрузки и трансформации деятельности организации, заявил «Ведомостям» председатель РКК Павел Савчук. Новый статус определит роль РКК как нейтральной, независимой и беспристрастной гуманитарной организации, при этом взаимодействующей с государством для помощи всем нуждающимся, сказал он.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой дать официальную оценку документу.