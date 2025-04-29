Поддержку Российского Красного Креста органами власти закрепят в законе

Правовой статус РКК, несмотря на масштабы его деятельности, не определен, заявила «Ведомостям» генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. РКК зарегистрирован как НКО и поставлен на налоговый учет, его деятельность регламентируется наравне с прочими некоммерческими организациями, в том числе собственным уставом, принятым еще в 1991 г. Это, по словам Барабаш, не учитывает специфику работы РКК. В то время как на мировом уровне его работу регулируют межгосударственные гуманитарные соглашения, резолюции Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, в функционировании организации в России есть «гигантский пробел», говорит эксперт. Он в том числе касается взаимодействия РКК с правоохранителями и органами государственной власти в части обеспечения доступа на территорию, где объявлен режим ЧС или режим повышенной готовности. Из-за этого есть ряд рисков правового характера. Среди них – вероятность привлечения к административной и уголовной ответственности, когда гражданские лица находятся в зонах, где им не положено находиться, и выполняют те действия, которые они де-юре осуществляют самовольно, поясняет Барабаш.