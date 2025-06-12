На месте крушения самолета в Индии нашли не менее 60 тел

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12 июня рядом с аэропортом Ахмедабада на западе Индии разбился самолет компании Air India, который выполнял рейс AI171 в лондонский Гатвик. Boeing 787 Dreamliner рухнул на жилой квартал, в частности, обломки упали на здание общежития для врачей, заявила полиция на брифинге. В Главном управлении гражданской авиации страны отметили, что всего на борту лайнера было 242 пассажира и члена экипажа. По данным CNN, выживших в катастрофе нет. / REUTERS