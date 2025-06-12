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На месте крушения самолета в Индии нашли не менее 60 тел

Среди них обнаружены тела 10 студентов-медиков
Ведомости

На месте крушения пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии найдены 60 погибших, среди них 10 тел студентов-медиков. Об этом сообщает The New Indian Express.

«На данный момент с места крушения извлечено не менее 60 обугленных тел, включая 10 тел, найденных в общежитии медицинского колледжа, рядом с которым упал самолет», – говорится в сообщении.

Как выглядит место крушения самолета в Индии
12 июня рядом с аэропортом Ахмедабада на западе Индии разбился самолет компании Air India, который выполнял рейс AI171 в лондонский Гатвик. Boeing 787 Dreamliner рухнул на жилой квартал, в частности, обломки упали на здание общежития для врачей, заявила полиция на брифинге. В Главном управлении гражданской авиации страны отметили, что всего на борту лайнера было 242 пассажира и члена экипажа. По данным CNN, выживших в катастрофе нет.
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12 июня рядом с аэропортом Ахмедабада на западе Индии разбился самолет компании Air India, который выполнял рейс AI171 в лондонский Гатвик. Boeing 787 Dreamliner рухнул на жилой квартал, в частности, обломки упали на здание общежития для врачей, заявила полиция на брифинге. В Главном управлении гражданской авиации страны отметили, что всего на борту лайнера было 242 пассажира и члена экипажа. По данным CNN, выживших в катастрофе нет. / REUTERS

Крушение пассажирского самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, произошло после взлета в штате Гуджарат на западе Индии. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа.

Самолет упал на здание общежития для врачей. Сообщалось, что жертвами на земле могли стать по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа. До этого была подтверждена гибель пяти студентов.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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