На месте крушения самолета в Индии нашли не менее 60 тел

На месте крушения самолета в Индии нашли не менее 60 телСреди них обнаружены тела 10 студентов-медиков
На месте крушения пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии найдены 60 погибших, среди них 10 тел студентов-медиков. Об этом сообщает The New Indian Express.
«На данный момент с места крушения извлечено не менее 60 обугленных тел, включая 10 тел, найденных в общежитии медицинского колледжа, рядом с которым упал самолет», – говорится в сообщении.
Крушение пассажирского самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, произошло после взлета в штате Гуджарат на западе Индии. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа.
Самолет упал на здание общежития для врачей. Сообщалось, что жертвами на земле могли стать по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа. До этого была подтверждена гибель пяти студентов.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди.