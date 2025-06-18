Том Круз получит почетный «Оскар»
Актер и продюсер Том Круз, хореограф и актриса Дебби Аллен, а также художник-постановщик Винн Томас получат почетные награды американской киноакадемии. Кантри-певица и филантроп Долли Партон будет удостоена гуманитарной премии Джин Хершолт. Все четыре статуэтки «Оскар» будут вручены на 16-й ежегодной церемонии Governors Awards, которая пройдет 16 ноября, пишет Variety.
Президент Академии Дженет Янг высоко оценила лауреатов, отметив новаторские работы Аллен в хореографии и актерском мастерстве, преданность Круза кинематографу, благотворительные инициативы Партон и выдающийся визуальный стиль Томаса.
Почетный «Оскар» вручается за вклад в киноискусство. В прошлом году награды получили Куинси Джонс (посмертно), кастинг-директор Джульет Тейлор, сценарист Ричард Кертис и продюсеры «бондианы» Майкл Уилсон и Барбара Брокколи.