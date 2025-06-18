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Том Круз получит почетный «Оскар»

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Актер и продюсер Том Круз, хореограф и актриса Дебби Аллен, а также художник-постановщик Винн Томас получат почетные награды американской киноакадемии. Кантри-певица и филантроп Долли Партон будет удостоена гуманитарной премии Джин Хершолт. Все четыре статуэтки «Оскар» будут вручены на 16-й ежегодной церемонии Governors Awards, которая пройдет 16 ноября, пишет Variety.

Президент Академии Дженет Янг высоко оценила лауреатов, отметив новаторские работы Аллен в хореографии и актерском мастерстве, преданность Круза кинематографу, благотворительные инициативы Партон и выдающийся визуальный стиль Томаса.

Почетный «Оскар» вручается за вклад в киноискусство. В прошлом году награды получили Куинси Джонс (посмертно), кастинг-директор Джульет Тейлор, сценарист Ричард Кертис и продюсеры «бондианы» Майкл Уилсон и Барбара Брокколи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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