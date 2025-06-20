У бывшего генпродюсера Kion при обыске изъяли греческий паспорт
У бывшего генерального продюсера онлайн-платформы Kion Игоря Мишина был изъят паспорт гражданина Греции. Это произошло в ходе обысков в его доме в ноябре 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В интервью Ксении Собчак Мишин рассказывал, что обыск в его дома прошел в рамках дела в отношении галериста Марата Гельмана
Мишин – основатель телекомпании «Четвертый канал». В разные годы он работал гендиректором телеканала «ТНТ» и кинокомпании «Амедиа». С 2021 г. был гендиректором Kion, а с 1 января 2023 г. стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра. Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, а также премии «ТЭФИ-регион – 2002».