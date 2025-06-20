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У бывшего генпродюсера Kion при обыске изъяли греческий паспорт

Ведомости

У бывшего генерального продюсера онлайн-платформы Kion Игоря Мишина был изъят паспорт гражданина Греции. Это произошло в ходе обысков в его доме в ноябре 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В интервью Ксении Собчак Мишин рассказывал, что обыск в его дома прошел в рамках дела в отношении галериста Марата Гельмана (считается в России иноагентом), где Мишин проходил в статусе свидетеля.

29 ноября Kion расторг договор с Мишиным в связи с его личными обстоятельствами.

Мишин – основатель телекомпании «Четвертый канал». В разные годы он работал гендиректором телеканала «ТНТ» и кинокомпании «Амедиа». С 2021 г. был гендиректором Kion, а с 1 января 2023 г. стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра. Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, а также премии «ТЭФИ-регион – 2002».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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