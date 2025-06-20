Суд приговорил волонтера «Армии красоток» к 22 годам за госизмену

Россинская будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ей запрещено в течение трех лет заниматься администрированием сайтов. Кроме того, суд назначил участнице движения штраф в размере 320 000 руб. и ограничение свободы на два года. Приговор в законную силу пока не вступил. По данным СМИ, обвиняемая отрицала, что ей принадлежит аккаунт, где было размещено объявление с призывом переводить средства украинской стороне. Ее адвокат сообщил, что следствием «не были установлены ни IP-адрес устройства, с которого указанные действия совершались, ни сами места».