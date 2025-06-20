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Суд приговорил волонтера «Армии красоток» к 22 годам за госизмену

Ведомости

Второй окружной военный суд признал виновной волонтера женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую (внесена в перечень террористов и экстремистов) за госизмену. Ей назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

Россинскую признали виновной в совершении преступлений по ст. 275 (государственная измена), ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и п. «в» ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) УК России.

По данным спецслужбы, волонтер занималась сбором средств для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ). Под видом гуманитарной помощи, как сообщают в УФСБ, она оказывала «ресурсную поддержку украинской военизированной структуре, признанной террористической и запрещенной в России, а также размещала призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ».

Россинская будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ей запрещено в течение трех лет заниматься администрированием сайтов. Кроме того, суд назначил участнице движения штраф в размере 320 000 руб. и ограничение свободы на два года. Приговор в законную силу пока не вступил. По данным СМИ, обвиняемая отрицала, что ей принадлежит аккаунт, где было размещено объявление с призывом переводить средства украинской стороне. Ее адвокат сообщил, что следствием «не были установлены ни IP-адрес устройства, с которого указанные действия совершались, ни сами места».

Фигурантка дела была задержана в Белгороде по подозрению в спонсировании ВСУ в феврале 2024 г. С тех пор ей несколько раз продлевали арест. В сентябре стало известно, что участницу волонтерского движения внесли в перечень экстремистов и террористов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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