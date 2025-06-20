Суд приговорил волонтера «Армии красоток» к 22 годам за госизмену
Второй окружной военный суд признал виновной волонтера женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую (внесена в перечень террористов и экстремистов) за госизмену. Ей назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
Россинскую признали виновной в совершении преступлений по ст. 275 (государственная измена), ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и п. «в» ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) УК России.
По данным спецслужбы, волонтер занималась сбором средств для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ). Под видом гуманитарной помощи, как сообщают в УФСБ, она оказывала «ресурсную поддержку украинской военизированной структуре, признанной террористической и запрещенной в России, а также размещала призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ».
Россинская будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ей запрещено в течение трех лет заниматься администрированием сайтов. Кроме того, суд назначил участнице движения штраф в размере 320 000 руб. и ограничение свободы на два года. Приговор в законную силу пока не вступил. По данным СМИ, обвиняемая отрицала, что ей принадлежит аккаунт, где было размещено объявление с призывом переводить средства украинской стороне. Ее адвокат сообщил, что следствием «не были установлены ни IP-адрес устройства, с которого указанные действия совершались, ни сами места».
Фигурантка дела была задержана в Белгороде по подозрению в спонсировании ВСУ в феврале 2024 г. С тех пор ей несколько раз продлевали арест. В сентябре стало известно, что участницу волонтерского движения внесли в перечень экстремистов и террористов.