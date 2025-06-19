Суд приговорил режиссера Мосиенко к 17 годам за госизмену
Второй западный окружной военный суд назначил 17 лет лишения свободы новосибирскому режиссеру и актеру Виктору Мосиенко. Его обвиняют в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ и в диверсии, сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.
Первые три года 64-летний Мосиенко будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 400 000 руб., сообщил ТАСС.
Сотрудники УФСБ взяли Мосиенко при попытке совершить диверсию. По версии следствия, актер по указанию украинского куратора намеревался самодельным устройством взорвать участок железнодорожного полотна. После этого он планировал выехать на территорию Украины. В пресс-службе УФСБ сообщили, что диверсия была своевременно выявлена и пресечена.
Действия Мосиенко проходят по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 с. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 2, ст. 281 (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.
Подсудимый при назначении наказания, по данным ТАСС, попросил о снисхождении, так как полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Прокурор Наталья Макарова просила суд приговорить Мосиенко к 22 годам лишения свободы.