Суд приговорил режиссера Мосиенко к 17 годам за госизмену

Сотрудники УФСБ взяли Мосиенко при попытке совершить диверсию. По версии следствия, актер по указанию украинского куратора намеревался самодельным устройством взорвать участок железнодорожного полотна. После этого он планировал выехать на территорию Украины. В пресс-службе УФСБ сообщили, что диверсия была своевременно выявлена и пресечена.