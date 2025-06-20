Чернышенко: годовой турпоток по России в 2025 году может достичь 98 млн поездок
Годовой туристический поток по России в 2025 г. может достичь 98 млн поездок. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, туристическая отрасль демонстрирует устойчивый рост, что вселяет оптимизм в достижение амбициозной цели, поставленной президентом: 140 млн туристических поездок к 2030 г.
«Мы видим, что на протяжении последних лет рост был и 10, и 15%. По этому году мы прогнозируем рост около 8%», – пояснил Чернышенко (цитата по «РИА Новости»).