В Москве простились с актрисой Натальей Теняковой

18 июня Тенякова умерла в возрасте 80 лет. Она пришла в МХАТ в 1988 г. уже известной актрисой, которая прославилась ролями в театре имени Ленинского комсомола, БДТ и Театре имени Моссовета. Зрители запомнили артистку по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби», где она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру.