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В Москве простились с актрисой Натальей Теняковой

Ведомости

В МХТ имени А.П. Чехова прошла гражданская панихида по народной артистке России Наталье Теняковой. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонию прощания с актрисой пришли ее родные, друзья и коллеги, включая народных артистов России Константина Хабенского, Авангарда Леонтьева, Станислава Любшина и заслуженных артистов РФ Андрея Давыдова, Игоря Золотовицкого и Павла Вашилина. Венки в память о Теняковой прислали Государственный академический театр наций, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, МХТ имени А.П. Чехова, Московский театр «Современник» и др.

Золотовицкий зачитал телеграммы президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с народным артистом России Сергеем Юрским.

18 июня Тенякова умерла в возрасте 80 лет. Она пришла в МХАТ в 1988 г. уже известной актрисой, которая прославилась ролями в театре имени Ленинского комсомола, БДТ и Театре имени Моссовета. Зрители запомнили артистку по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби», где она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру.

За почти 40 лет в Художественном театре Тенякова создала множество ярких образов: Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Гурмыжская в «Лесе». В последние годы принимала участие в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды» и «Говорит Москва».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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