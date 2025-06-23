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Сотрудницу минтуризма Абхазии уволили после слов о ненужных и бедных россиянах

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Начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Абхазии Кристина Лакербая освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщил министр туризма Астамур Логуа на встрече с президентом республики Бадрой Гунбой.

Гунба указал, что он, как и большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями сотрудников минтуризма в адрес гостей страны.

«Я считаю для себя необходимым отреагировать на эту ситуацию, которая наносит ущерб авторитету нашей страны. Гостеприимство – это то, что веками отличало наш народ», – подчеркнул президент.

Гунба напомнил чиновникам, как в послевоенной Абхазии власти радовались каждому, кто приезжал в республику, и рассматривали приезд каждого туриста как символ возвращения к мирной жизни. По его словам, абхазский народ с радостью принимает всех, кто пожелает отдохнуть в республике, познакомиться с ее историей и насладиться красотами, особенно из дружественной России.

22 июня в соцсетях распространилось видео, в котором Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят небольшие суммы. По ее словам, они не приносят республике дохода, на который она рассчитывает. «Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала чиновница. Лакербая резюмировала, что Абхазии такой турист не нужен.

23 июня Логуа прокомментировал это высказывание. Министр указал, что это не является позицией министерства. По его словам, Абхазия будет рада всем туристам без исключения, а получившее широкую огласку мнение Лакербая было вырвано из контекста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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