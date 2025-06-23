Сотрудницу минтуризма Абхазии уволили после слов о ненужных и бедных россиянах

22 июня в соцсетях распространилось видео, в котором Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят небольшие суммы. По ее словам, они не приносят республике дохода, на который она рассчитывает. «Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала чиновница. Лакербая резюмировала, что Абхазии такой турист не нужен.