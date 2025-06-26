Red Wings рассчитывает возобновить рейсы в Израиль со 2 июля
Авиакомпания Red Wings рассчитывает возобновить 2 июля полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Авиакомпания также планирует с 3 июля возобновить рейсы из Минеральных Вод. Red Wings находится в контакте с Росавиацией и авиационными властями Израиля и придерживается международных рекомендаций.
25 июня Росавиация продлила запрет на выполнение рейсов в Иран и полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании до 02:59 мск 4 июля. При этом агентство объявило, что запрет на полеты в Катар больше не действует.
Разрешения на полеты в Израиль остались частично ограниченными. Рейсы запрещены с 01:00 до 07:00 мск, а их выполнение с 07:00 до 01:00 мск возможно при условии оценки рисков в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Данные указания действуют до 02:59 мск 12 июля.