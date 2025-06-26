Red Wings рассчитывает возобновить рейсы в Израиль со 2 июля

Разрешения на полеты в Израиль остались частично ограниченными. Рейсы запрещены с 01:00 до 07:00 мск, а их выполнение с 07:00 до 01:00 мск возможно при условии оценки рисков в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Данные указания действуют до 02:59 мск 12 июля.