Школы в РФ получат единые расписания от Минпросвещения в ближайшее время
Минпросвещения в ближайшее время направит в российские школы единые шаблоны расписания, которые каждое образовательное заведение затем сможет адаптировать под свои учебные планы, сообщили в Telegram-канале ведомства со ссылкой на заместителя министра просвещения Ольгу Колударову, которая выступила на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета.
Колударова рассказала, что варианты расписания подготовлены для каждого уровня образования. По ее словам, такая мера необходима для укрепления единого образовательного пространства России.
20 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ведомство введет единые требования по изучению всех предметов школьниками с 1 сентября 2025 г. Он добавил, что регулироваться будет изучение конкретных тем, а также количество часов, которые отводятся на этот процесс. При этом учитель будет «вооружен» всеми необходимыми программами.