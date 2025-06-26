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Школы в РФ получат единые расписания от Минпросвещения в ближайшее время

Ведомости

Минпросвещения в ближайшее время направит в российские школы единые шаблоны расписания, которые каждое образовательное заведение затем сможет адаптировать под свои учебные планы, сообщили в Telegram-канале ведомства со ссылкой на заместителя министра просвещения Ольгу Колударову, которая выступила на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета.

Колударова рассказала, что варианты расписания подготовлены для каждого уровня образования. По ее словам, такая мера необходима для укрепления единого образовательного пространства России.

20 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ведомство введет единые требования по изучению всех предметов школьниками с 1 сентября 2025 г. Он добавил, что регулироваться будет изучение конкретных тем, а также количество часов, которые отводятся на этот процесс. При этом учитель будет «вооружен» всеми необходимыми программами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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