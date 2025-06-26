Школы в РФ получат единые расписания от Минпросвещения в ближайшее время

20 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ведомство введет единые требования по изучению всех предметов школьниками с 1 сентября 2025 г. Он добавил, что регулироваться будет изучение конкретных тем, а также количество часов, которые отводятся на этот процесс. При этом учитель будет «вооружен» всеми необходимыми программами.