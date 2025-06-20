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В Минпросвещения сообщили о новых единых требованиях в школах с 1 сентября

Ведомости

Минпросвещения РФ введет единые требования по изучению всех предметов школьниками с 1 сентября 2025 г., сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передает «РИА Новости».

«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами», – отметил министр, добавив, что будет регулироваться в том числе изучение конкретных тем, а также количество часов, которые отводятся на этот процесс. По словам Кравцова, новые нормы синхронизированы с трудовым кодексом, т. е. рабочая нагрузка учителя также будет скорректирована.

Глава Минпросвещения РФ на ПМЭФе также рассказал, что ведомство намерено привлекать на российский рынок труда рабочих из СНГ, Африки, Латинской Америки и Индии. Кравцов пояснил, что возможное переобучение взрослых иностранных граждан в учреждениях СПО могло бы проходить в рамках дополнительного профессионального образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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