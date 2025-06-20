В Минпросвещения сообщили о новых единых требованиях в школах с 1 сентября
Минпросвещения РФ введет единые требования по изучению всех предметов школьниками с 1 сентября 2025 г., сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передает «РИА Новости».
«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами», – отметил министр, добавив, что будет регулироваться в том числе изучение конкретных тем, а также количество часов, которые отводятся на этот процесс. По словам Кравцова, новые нормы синхронизированы с трудовым кодексом, т. е. рабочая нагрузка учителя также будет скорректирована.
Глава Минпросвещения РФ на ПМЭФе также рассказал, что ведомство намерено привлекать на российский рынок труда рабочих из СНГ, Африки, Латинской Америки и Индии. Кравцов пояснил, что возможное переобучение взрослых иностранных граждан в учреждениях СПО могло бы проходить в рамках дополнительного профессионального образования.