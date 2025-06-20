В Минпросвещения сообщили о новых единых требованиях в школах с 1 сентября

«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами», – отметил министр, добавив, что будет регулироваться в том числе изучение конкретных тем, а также количество часов, которые отводятся на этот процесс. По словам Кравцова, новые нормы синхронизированы с трудовым кодексом, т. е. рабочая нагрузка учителя также будет скорректирована.