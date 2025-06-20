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Минпросвещения хочет обучать рабочих из Африки и Латинской Америки для России

Ведомство обсудит с МИДом возможный экспорт федерального проекта «Профессионалитет»
Виталий Крюков
Виктория Ламзина / Фотобанк Росконгресс
Виктория Ламзина / Фотобанк Росконгресс

Министерство просвещения предлагает привлекать на российский рынок труда рабочих из СНГ, Африки, Латинской Америки и Индии. Для этого ведомство хочет расширить на эти страны федеральный проект по модернизации системы среднего профессионального образования (СПО) «Профессионалитет». О возможной реализации такой инициативы заявил министр просвещения Сергей Кравцов на сессии Петербургского международного экономического форума «Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты».

Предложение об экспорте программы «Профессионалитет» изначально на сессии сделал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Комаров. По его словам, развитие СПО в РФ решает проблему дефицита рабочих кадров только в долгосрочной перспективе, так как на их обучение требуется 2–4 года. «Мы не можем готовить специалистов быстрее», – объяснил он.

По его мнению, справиться с нехваткой рабочих можно более оперативно – через дополнительное привлечение иностранцев, прошедших обучение по программам «Профессионалитета». Восполнить дефицит также можно через обучение и переподготовку взрослого населения по программам СПО, считает он. Кравцов поддержал оба предложения Комарова и заявил, что Минпросвещения проработает их с Министерством иностранных дел и Министерством труда и социальной защиты.

Кравцов пояснил «Ведомостям» на полях ПМЭФ, что возможное переобучение взрослых в учреждениях СПО могло бы проходить в рамках дополнительного профессионального образования. Но все же пока что трудно оценить, сколько таких обучающихся можно было бы привлечь, добавил он.

Что такое «Профессионалитет»

Обучение по программе «Профессионалитет», которая трансформирует систему профессиональной подготовки в колледжах в соответствии с запросами предприятий ключевых отраслей экономики, запустили в РФ 1 сентября 2022 г. Колледжи и предприятия создают совместный кластер и совместно регулируют разработку и реализацию образовательных программ, оснащают центры требуемым оборудованием. Компании также могут привлекать своих работников к наставничеству студентов. Всего в России работает 493 кластера в 81 регионе РФ, следует из данных на сайте проекта.

По словам Кравцова, министры образования из дружественных стран выразили «огромный интерес» к российской системе СПО и проекту «Профессионалитет». Такое обсуждение велось на форуме министров образования 11–12 июня в Казани, пояснил глава Минпросвещения. На встрече присутствовали министры от ОАЭ, Сербии, Республики Сенегал, Абхазии и других стран.

До 2030 г. в России нужно заменить около 11 млн работников, из них 70% – выпускники колледжей и техникумов, заявил на сессии замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин. По его словам, в первую очередь требуются квалифицированные рабочие в области обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики. Такая необходимость вызвана в том числе целями РФ по импортозамещению, объяснил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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