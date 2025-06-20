Минпросвещения хочет обучать рабочих из Африки и Латинской Америки для России

По его мнению, справиться с нехваткой рабочих можно более оперативно – через дополнительное привлечение иностранцев, прошедших обучение по программам «Профессионалитета». Восполнить дефицит также можно через обучение и переподготовку взрослого населения по программам СПО, считает он. Кравцов поддержал оба предложения Комарова и заявил, что Минпросвещения проработает их с Министерством иностранных дел и Министерством труда и социальной защиты.