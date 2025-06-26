Суд продлил арест бизнесмена Хубутии по делу о покушении на убийство
Тверской районный суд продлил на один месяц домашний арест бывшего министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутии, который подозревается в покушении на убийство своей бывшей девушки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Суд оставил без удовлетворения ходатайство защитника об избрании более мягкой меры пресечения.
17 мая суд отправил Хубутию под домашний арест на один месяц 11 суток. В этот же день бизнесмен добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье.
По данным следствия, 24 апреля в доме в садоводческом кооперативе «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа Хубутия нанес женщине удары обухом топора. В результате она получила закрытый перелом кисти и раны и ушибы конечностей.
Бизнесмен подозревается по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 3 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).