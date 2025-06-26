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Суд продлил арест бизнесмена Хубутии по делу о покушении на убийство

Ведомости

Тверской районный суд продлил на один месяц домашний арест бывшего министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутии, который подозревается в покушении на убийство своей бывшей девушки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство защитника об избрании более мягкой меры пресечения.

17 мая суд отправил Хубутию под домашний арест на один месяц 11 суток. В этот же день бизнесмен добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье.

По данным следствия, 24 апреля в доме в садоводческом кооперативе «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа Хубутия нанес женщине удары обухом топора. В результате она получила закрытый перелом кисти и раны и ушибы конечностей.

Бизнесмен подозревается по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 3 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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