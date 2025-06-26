Викторию Боню оштрафовали на 50 000 рублей за пропаганду наркотиков

С 1 сентября 2025 г. начнут действовать нормы, принятые Госдумой и ужесточающие административную ответственность за пропаганду наркотиков в России. Штраф за пропаганду в том числе в произведениях литературы и искусства с нарушением требований о маркировке может составить до 600 000 руб. для юрлиц.