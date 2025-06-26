Викторию Боню оштрафовали на 50 000 рублей за пропаганду наркотиков
Блогера и телеведущую Викторию Боню признали виновной по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 50 000 руб. Это максимальная санкция в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП).
Как отмечается в публикации, постановление было принято «мировым судьей судебного участка № 177 района Раменки города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 184 района Очаково-Матвеевское города Москвы».
4 июня стало известно, что на Боню составили протокол об административном нарушении. Дело, поступившее на рассмотрение судебного участка мирового судьи № 184, было зарегистрировано 28 мая.
С 1 сентября 2025 г. начнут действовать нормы, принятые Госдумой и ужесточающие административную ответственность за пропаганду наркотиков в России. Штраф за пропаганду в том числе в произведениях литературы и искусства с нарушением требований о маркировке может составить до 600 000 руб. для юрлиц.