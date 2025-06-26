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Викторию Боню оштрафовали на 50 000 рублей за пропаганду наркотиков

Ведомости

Блогера и телеведущую Викторию Боню признали виновной по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 50 000 руб. Это максимальная санкция в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как отмечается в публикации, постановление было принято «мировым судьей судебного участка № 177 района Раменки города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 184 района Очаково-Матвеевское города Москвы».

4 июня стало известно, что на Боню составили протокол об административном нарушении. Дело, поступившее на рассмотрение судебного участка мирового судьи № 184, было зарегистрировано 28 мая.

С 1 сентября 2025 г. начнут действовать нормы, принятые Госдумой и ужесточающие административную ответственность за пропаганду наркотиков в России. Штраф за пропаганду в том числе в произведениях литературы и искусства с нарушением требований о маркировке может составить до 600 000 руб. для юрлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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