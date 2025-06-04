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На Викторию Боню составили протокол по делу о пропаганде наркотиков

Ведомости

В отношении блогера Виктории Бони было составлено дело об административном нарушении по статье о пропаганде наркотиков (ч.1.1 КоАП РФ ст. 6.13). Об этом свидетельствуют данные картотеки на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Дело Бони поступило на рассмотрение судебного участка мирового судьи №184. Оно было зарегистрировано 28 мая. Судебное заседание назначено на 26 июня 2025 г.

В июле 2024 г. Госдума приняла пакет законопроектов, устанавливающий уголовную и административную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, в том числе в произведениях искусства. В частности, депутаты приняли документ, ужесточающий административную ответственность за пропаганду наркотиков в России. Штраф за пропаганду в произведениях литературы и искусства с нарушением требований о маркировке может составить до 600 000 руб. для юрлиц. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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