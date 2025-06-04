На Викторию Боню составили протокол по делу о пропаганде наркотиков
В отношении блогера Виктории Бони было составлено дело об административном нарушении по статье о пропаганде наркотиков (ч.1.1 КоАП РФ ст. 6.13). Об этом свидетельствуют данные картотеки на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Дело Бони поступило на рассмотрение судебного участка мирового судьи №184. Оно было зарегистрировано 28 мая. Судебное заседание назначено на 26 июня 2025 г.
В июле 2024 г. Госдума приняла пакет законопроектов, устанавливающий уголовную и административную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, в том числе в произведениях искусства. В частности, депутаты приняли документ, ужесточающий административную ответственность за пропаганду наркотиков в России. Штраф за пропаганду в произведениях литературы и искусства с нарушением требований о маркировке может составить до 600 000 руб. для юрлиц. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 г.