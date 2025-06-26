МОК не будет ретроспективно лишать медалей проваливших гендерный тест боксеров

В 2024 г. МОК подтвердил участие Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня в женском боксерском турнире на Олимпийских играх. При этом годом ранее оба не прошли гендерный тест и были отстранены от соревнований, проводимых под эгидой Международной боксерской ассоциации. Тесты выявили наличие XY-хромосомы, характерной для мужчин. Это решение вызвало осуждение со стороны других участниц, которые даже отказались пожимать руки спортсменам. В результате Хелиф и Юйтин завоевали золото в своих весовых категориях – до 66 кг и до 57 кг соответственно.