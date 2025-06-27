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СК: имущество бывшего замначальника управления Минобороны Васенина арестовали

Ведомости

Арест наложили на финансовые активы бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина. Речь идет о сумме более 200 млн руб. Об этом сообщили в СК РФ.

В настоящее время военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2022 г. управление имущества специальных проектов Минобороны заключило многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта был возложен на Васенина.

Тот же, представляя заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья, похитил бюджетные средства на сумму более 240 млн руб. В результате противоправных действий Министерству обороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.

«По ходатайству военного следователя суд избрал Васенину меру пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в СК РФ.

До этого на имущество обвиняемого уже был наложен арест на сумму более 31 млн руб. Но в ходе дальнейшего расследования были выявлены дополнительные финансовые активы, принадлежащие Васенину. Речь идет о ценных бумагах, инвестиционных продуктах и деньгах.

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