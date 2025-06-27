СК: имущество бывшего замначальника управления Минобороны Васенина арестовали

До этого на имущество обвиняемого уже был наложен арест на сумму более 31 млн руб. Но в ходе дальнейшего расследования были выявлены дополнительные финансовые активы, принадлежащие Васенину. Речь идет о ценных бумагах, инвестиционных продуктах и деньгах.