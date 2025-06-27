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СК возбудил дело о теракте после ранения китайского журналиста

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) после ранения китайского журналиста телеканала Phoenix Лу Юйгуана в Курской области. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Telegram-канал Следкома.

Она рассказала, что в связи с этим военные следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она будет проводиться, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. По словам Петренко, также идет работа по установлению личностей украинских военных, причастных к этому удару.

По данным СК, 26 июня вооруженные силы украины (ВСУ) при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал Лу Юйгуан.

«РИА Новости» сообщало, что журналист из КНР готовил репортаж о мирных жителях региона, которые подвергаются атакам украинских беспилотников. ВСУ нанесли удар по поселку Корнево Кореневского района. После удара он отказался от госпитализации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в целенаправленной атаке на журналистов. По ее словам, журналист был одет в бронежилет с четкой маркировкой Press.

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