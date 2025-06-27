СК возбудил дело о теракте после ранения китайского журналиста

Она рассказала, что в связи с этим военные следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она будет проводиться, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. По словам Петренко, также идет работа по установлению личностей украинских военных, причастных к этому удару.