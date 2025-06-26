При ударе ВСУ в Курской области ранен корреспондент китайского телеканала

В ночь на 26 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА над восемью регионами России. В частности, 23 беспилотника были сбиты в небе над Курской областью, еще 11 – над Ростовской. Шесть беспилотников российские военные уничтожили над Брянской областью, по три – над территориями Белгородской области и Московского региона (включая две единицы, летевшие на столицу).