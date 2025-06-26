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При ударе ВСУ в Курской области ранен корреспондент китайского телеканала

Ведомости

В Курской области в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен 63-летний корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Об этом сообщает «РИА Новости».

Собеседник агентства рассказал, что журналист из КНР готовил репортаж о мирных жителях региона, которые подвергаются атакам украинских беспилотников. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь, добавил он.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что ВСУ нанесли удар по поселку Корнево Корневского района. У пострадавшего журналиста диагностированы черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. По словам врио главы региона, в ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу.

В ночь на 26 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА над восемью регионами России. В частности, 23 беспилотника были сбиты в небе над Курской областью, еще 11 – над Ростовской. Шесть беспилотников российские военные уничтожили над Брянской областью, по три – над территориями Белгородской области и Московского региона (включая две единицы, летевшие на столицу).

23 июня в Суджанском районе Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров, известный под позывным «Жара». По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, Жаров погиб при попытке задержать мародеров. Он служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, где активно помогал местным жителям, оставшимся на приграничных территориях.

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