Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на китайских журналистов

По ее словам, журналисты телеканала «Феникс» работали над репортажем о восстановлении мирной жизни в регионе, когда их атаковал беспилотник ВСУ. В результате один из журналистов получил ранения, несмотря на то, что был одет в бронежилет с четкой маркировкой PRESS. Пострадавший находится в больнице Курска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.