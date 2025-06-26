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Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на китайских журналистов

Ведомости

Атака киевского режима по съемочной группе китайского телеканала в Курской области была целенаправленной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, журналисты телеканала «Феникс» работали над репортажем о восстановлении мирной жизни в регионе, когда их атаковал беспилотник ВСУ. В результате один из журналистов получил ранения, несмотря на то, что был одет в бронежилет с четкой маркировкой PRESS. Пострадавший находится в больнице Курска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе спецоперации», – пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ призвала международные организации, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оперативно отреагировать на произошедшее и дать надлежащую оценку террористическим действиям украинской стороны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнял, что удар был нанесен по поселку Корнево Корневского района. У пострадавшего журналиста диагностированы черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.

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