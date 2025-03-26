Захарова отреагировала на гибель военкора Прокофьевой

26 марта в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. В Telegram-канале Прокофьевой 25 марта опубликована свежая фотография журналистки в камуфляжной форме и с камерой на шлеме. Ее сопровождает подпись: «где-то на границе со страной 404…». Это стало последней записью военкора.