Захарова отреагировала на гибель военкора Прокофьевой
Киев прицельно уничтожает российских журналистов и правовые принципы, которые призваны их защищать, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Захарова подчеркнула, что так массово журналисты могли бы погибать в результате стихийного бедствия. «Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим», – заявила она.
26 марта в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. В Telegram-канале Прокофьевой 25 марта опубликована свежая фотография журналистки в камуфляжной форме и с камерой на шлеме. Ее сопровождает подпись: «где-то на границе со страной 404…». Это стало последней записью военкора.
В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Луганской народной республики 24 марта погибли трое российских журналистов. Сообщалось, что украинские военные нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю, в котором находились представители СМИ. Среди погибших – корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя трагедию, подчеркнул, что украинские военные осознанно вели огонь по журналистам, которые выполняли свою работу в зоне боевых действий. Он назвал случившееся очередным подтверждением правоты проводимой специальной военной операции.