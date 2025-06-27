Пропалестинские активисты повредили технику для Украины на складах в Бельгии

Активисты были нацелены на именно OIP, поскольку она принадлежит Elbit Systems Group, крупной израильской компании в сфере вооружений. Elbit поставляет 85% беспилотников и большую часть наземной военной техники, используемой армией обороны Израиля. Но генеральный директор компании Фредди Верслайса рассказал 7sur7, что OIP работает полностью автономно и за последние 20 лет она не производила оборонительные системы для Израиля.