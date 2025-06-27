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Пропалестинские активисты повредили технику для Украины на складах в Бельгии

Ведомости

В Бельгии около 150 пропалестинских активистов ворвались на военные склады и повредили бронетехнику для Украины. Они думали, что она предназначается для отправки Израилю. Об этом сообщает издание 7sur7.

По данным СМИ, одетые в белые комбинезоны активисты с закрытыми лицами рано утром проникли в сараи турнезианской компании. Их акция была частью кампании «Хватит вооружать Израиль», в рамках которой они требовали соблюдения военного эмбарго в отношении Израиля и принятия Бельгией санкций против еврейского государства.

Ущерб, который понесет компания OIP, владеющая складом, из-за акции активистов, оценивается примерно в 1 млн евро. Кроме того, из-за повреждения техники следующая военная поставка Украине задержится как минимум на месяц.

Активисты были нацелены на именно OIP, поскольку она принадлежит Elbit Systems Group, крупной израильской компании в сфере вооружений. Elbit поставляет 85% беспилотников и большую часть наземной военной техники, используемой армией обороны Израиля. Но генеральный директор компании Фредди Верслайса рассказал 7sur7, что OIP работает полностью автономно и за последние 20 лет она не производила оборонительные системы для Израиля.

Сотрудники местного полицейского участка задержали участников акции. По данным активистов, было арестовано не менее 30 человек.

3 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.

Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что противостояние между Израилем и Ираном можно считать ушедшим в прошлое. «Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», – отметил глава государства.

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