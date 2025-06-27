Московский суд арестовал на 15 суток двух мужчин за домогательства

27 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании в Москве уроженца Тульской области 1993 г. р., одного из последователей блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). По совету последнего задержанный принял участие в съемках одного из видео, где последователи так называемого коуча совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре Москвы. В ближайшее время его передадут в следственные органы.