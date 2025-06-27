Московский суд арестовал на 15 суток двух мужчин за домогательства
Московский суд Суд арестовал на 15 суток Максима Орешкова и Дениса Чанышева за домогательства к девушкам в центре столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
27 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании в Москве уроженца Тульской области 1993 г. р., одного из последователей блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). По совету последнего задержанный принял участие в съемках одного из видео, где последователи так называемого коуча совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре Москвы. В ближайшее время его передадут в следственные органы.
25 июня столичный Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) в отношении Кириллова. По данным следствия, в социальных сетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы были зафиксированы на видеозаписях. Сообщалось, что сотрудники СК проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.