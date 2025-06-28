В ДТП под Минском погибла семья из России

По предварительным данным, авария в Минском районе произошла по вине 26-летнего водителя Mercedes. 28 июня он ехал в сторону аэропорта и около 5:20 столкнулся с автомобилем такси, который двигался в попутном направлении. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение, погибли четыре пассажира: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и семи лет. Все они были российскими гражданами, уточняет белорусский СК. Отмечается, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения, после ДТП его госпитализировали.