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В ДТП под Минском погибла семья из России

Ведомости

Четверо россиян погибли в результате аварии в Белоруссии, следователи возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал следственного комитета республики. 

По предварительным данным, авария в Минском районе произошла по вине 26-летнего водителя Mercedes. 28 июня он ехал в сторону аэропорта и около 5:20 столкнулся с автомобилем такси, который двигался в попутном направлении. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение, погибли четыре пассажира: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и семи лет. Все они были российскими гражданами, уточняет белорусский СК. Отмечается, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения, после ДТП его госпитализировали.

В отношении 26-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Белоруссии.

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