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Блогера Апачева заочно приговорили к 12 годам на Украине

Ведомости

Блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) на Украине был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Винницкого городского суда.

Суд запретил блогеру на 15 лет занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий. С него также решили взыскать $437 (18 174 гривны по текущему курсу нацбанка Украины) в пользу республики на «траты за проведение экспертиз».

24 сентября 2024 г. Украина объявила Апачева в государственный и международный розыск. Ему предъявили обвинения в поддержке действий РФ на Украине (ст. 436-2) и проч. Согласно судебным документам, 23 сентября 2022 г. Апачев участвовал в акции на Манежной площади в Москве, чем «осуществлял свою противоправную деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц к изменениям границ территории и государственной границы Украины». Тогда в столице проводился митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается также, что в своем творчестве и выступлениях Апачев «преследует антиукраинские мотивы».

В апреле Промышленный райсуд Курска оштрафовал Апачева на 70 000 руб. по статье о мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) из-за нецензурных надписей баллончиком на зданиях в Судже. Его адвокат Игорь Манаенков говорил, что Апачев не будет обжаловать постановление суда и сожалеет из-за выбора неверной лингвистической формулировки.

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