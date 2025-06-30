Блогера Апачева заочно приговорили к 12 годам на Украине

24 сентября 2024 г. Украина объявила Апачева в государственный и международный розыск. Ему предъявили обвинения в поддержке действий РФ на Украине (ст. 436-2) и проч. Согласно судебным документам, 23 сентября 2022 г. Апачев участвовал в акции на Манежной площади в Москве, чем «осуществлял свою противоправную деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц к изменениям границ территории и государственной границы Украины». Тогда в столице проводился митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается также, что в своем творчестве и выступлениях Апачев «преследует антиукраинские мотивы».