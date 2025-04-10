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Блогера Апачева оштрафовали на 70 000 рублей за граффити в Судже

Ведомости

Промышленный райсуд Курска назначил блогеру Акиму Апачеву штраф в размере 70 000 руб. по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Апачев признан виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). После судебного заседания адвокат блогера Игорь Манаенков сообщил, что Апачев не будет обжаловать постановление суда и сожалеет из-за выбора неверной лингвистической формулировки.

31 марта МВД Курской области составило протокол на Апачева за нецензурные надписи баллончиком на зданиях в Судже.

24 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что извинения Апачева не отменяют состава правонарушения. 23 марта в сети завирусилась видеозапись, где блогер разрисовывал стены домов в Судже нецензурными надписями с оскорблениями украинцев. Хинштейн в тот же день заявил, что в его действиях усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, порча имущества и вандализм.

Врио главы региона назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По его словам, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Блогер предлагал им приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, он предлагал подраться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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