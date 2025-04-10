Блогера Апачева оштрафовали на 70 000 рублей за граффити в Судже
Промышленный райсуд Курска назначил блогеру Акиму Апачеву штраф в размере 70 000 руб. по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Апачев признан виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). После судебного заседания адвокат блогера Игорь Манаенков сообщил, что Апачев не будет обжаловать постановление суда и сожалеет из-за выбора неверной лингвистической формулировки.
31 марта МВД Курской области составило протокол на Апачева за нецензурные надписи баллончиком на зданиях в Судже.
24 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что извинения Апачева не отменяют состава правонарушения. 23 марта в сети завирусилась видеозапись, где блогер разрисовывал стены домов в Судже нецензурными надписями с оскорблениями украинцев. Хинштейн в тот же день заявил, что в его действиях усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, порча имущества и вандализм.
Врио главы региона назвал поступок блогера провокацией и «пиаром на крови». По его словам, Апачев грубо отвечал местным жителям, возмущенным его действиями. Блогер предлагал им приехать и закрасить его граффити. А тем, кто писал Апачеву в личные сообщения, он предлагал подраться.