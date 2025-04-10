Блогера Апачева оштрафовали на 70 000 рублей за граффити в Судже

24 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что извинения Апачева не отменяют состава правонарушения. 23 марта в сети завирусилась видеозапись, где блогер разрисовывал стены домов в Судже нецензурными надписями с оскорблениями украинцев. Хинштейн в тот же день заявил, что в его действиях усматриваются «как минимум три состава административного правонарушения»: незаконный въезд в приграничную зону, использование ненормативной лексики, порча имущества и вандализм.