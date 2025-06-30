В России хотят удвоить пошлину за получение водительских прав
Минфин России предложил с сентября 2025 г. значительно увеличить госпошлины за получение водительских прав, паспортов транспортных средств и других связанных документов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства, который планируется рассмотреть на заседании правительственной комиссии 30 июня.
Согласно проекту, пошлина за выдачу водительского удостоверения может увеличиться вдвое. Так, за права старого образца придется заплатить 4000 руб., а за документ нового образца – 6000 руб. Международные права также подорожают: их стоимость возрастет до 3200 руб.
Кроме того, планируется повышение стоимости оформления паспорта транспортного средства (ПТС) в 1,5 раза до 1200 руб. Стоимость свидетельства о регистрации ТС также увеличится: на бумажном носителе до 1500 руб. (вместо 500 руб.), на пластиковом до 4500 руб. (против 1500 руб.).
Ожидается, что госпошлина за выдачу автомобильных номеров вырастет с 2000 до 3000 руб., а за регистрационные знаки для прицепов и мотоциклов – с 1500 до 2250 руб. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1500 до 4500 руб.
В законопроекте также предусмотрено повышение пошлины за разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля: с 1000 до 3000 руб. Документ о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2250 руб. вместо нынешних 1500 руб.
Вырастет и пошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины – с 1000 до 3000 руб.
25 июня Госдума приняла закон об аннулировании водительских прав при внеплановом медосмотре. Если у автомобилиста обнаружат медицинские противопоказания к управлению транспортом во время приема в поликлинике, его направят на внеочередное медосвидетельствование. В случае отказа от проверки или подтверждения заболевания права будут аннулированы.