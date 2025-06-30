В России хотят удвоить пошлину за получение водительских прав

25 июня Госдума приняла закон об аннулировании водительских прав при внеплановом медосмотре. Если у автомобилиста обнаружат медицинские противопоказания к управлению транспортом во время приема в поликлинике, его направят на внеочередное медосвидетельствование. В случае отказа от проверки или подтверждения заболевания права будут аннулированы.