Блогера «Гоблина» Пучкова заочно приговорили к 10 годами на Украине

30 июня агентство также писало, что что блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) на Украине был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему инкриминировали, в том числе, поддержку действий РФ на Украине (ст. 436-2).