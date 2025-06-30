Блогера «Гоблина» Пучкова заочно приговорили к 10 годами на Украине
Винницкий городской суд заочно приговорил российского блогера Дмитрия Пучкова (псевдоним Гоблин) к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.
Пучкова обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК республики) и по статье «о пропаганде» (ст. 436 УК).
30 июня агентство также писало, что что блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) на Украине был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему инкриминировали, в том числе, поддержку действий РФ на Украине (ст. 436-2).