Красный Крест предупредил о рассылке вирусов семьям военных

30 июня в Санкт-Петербурге правоохранители задержали пособников телефонных мошенников, действовавших под видом «силовиков». Один из подозреваемых оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета для вывода похищенных средств. Второй участник группы занимался обналичиванием денег и передачей их другим участникам преступной схемы.