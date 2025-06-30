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Красный Крест предупредил о рассылке вирусов семьям военных

Ведомости

Мошенники начали рассылать вредоносные файлы под видом сообщений от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом организация предупредила в своем Telegram-канале.

Основными жертвами атаки становятся семьи российских военнослужащих, которых пытаются заразить вирусами через поддельные файлы. После их открытия мошенники получают доступ к банковским приложениям, социальным сетям и личным данным пользователей.

«Файл может называться как угодно – «список военнопленных», «приложение Красного Креста», «фотоальбомы пленных» и так далее», – пояснили представители организации.

В МККК подчеркнули, что формат файла с окончанием .apk является явным индикатором потенциальной угрозы. Представители организации призвали пользователей быть бдительными и предупредить своих родственников или знакомых о возможной опасности.

30 июня в Санкт-Петербурге правоохранители задержали пособников телефонных мошенников, действовавших под видом «силовиков». Один из подозреваемых оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета для вывода похищенных средств. Второй участник группы занимался обналичиванием денег и передачей их другим участникам преступной схемы.

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