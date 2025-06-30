В РФ разработают правовые инструменты контроля за платформами онлайн-образования

Urban University заманивал клиентов обещаниями бесплатного обучения, подводя их к оформлению кредитов. В декабре 2024 г. основатель университета был арестован по другому делу о мошенничестве, обучение прекратилось. Потерпевшими признаны около 6000 человек из 84 регионов, общий ущерб – почти 1 млрд руб.