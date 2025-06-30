В РФ разработают правовые инструменты контроля за платформами онлайн-образования
Депутаты и общественники предложили разработать правовой инструментарий для контроля онлайн-платформ в сфере образования. Об этом сообщили участники конференции по регулированию цифровых образовательных платформ.
Также они обратились к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением взять под собственный контроль ситуацию с потерпевшими по делу онлайн-университета Urban University (ООО «Эдэкс»).
Urban University заманивал клиентов обещаниями бесплатного обучения, подводя их к оформлению кредитов. В декабре 2024 г. основатель университета был арестован по другому делу о мошенничестве, обучение прекратилось. Потерпевшими признаны около 6000 человек из 84 регионов, общий ущерб – почти 1 млрд руб.
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что существующая правовая база содержит пробелы. Рынок EdTech-платформ в 2024 г. вырос на 21%, достигнув 149 млрд руб.
«Необходимо разработать инструментарий по контролю и мониторингу за платформами. Также есть проблема оценки эффективности такого образования», – подчеркнула депутат.
Председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев добавил, что рынок заполонили неквалифицированные коучи. Он предложил создать экспертные советы для оценки качества курсов. Коучи без дипломов или без одобрения экспертов должны работать по повышенным налоговым ставкам.
Руководитель подразделения по регулированию инфобизнеса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Мария Тарханова согласилась, что некачественное онлайн-образование и курсы-однодневки заполонили рынок. По ее мнению, это произошло из-за необходимости модернизации системы российского образования.
Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2025 призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, который будет регулировать деятельность всех цифровых онлайн-платформ, включая образовательные.
«Понимая всю важность и необходимость этого закона, мы предлагаем разработать отдельный законопроект об образовательных платформах, синхронизированный с базовым, но учитывающий все отраслевые аспекты», – резюмировал Корнеев.
По его словам, чтобы ситуаций, как с онлайн-университетом в Иннополисе, больше не повторялось, нужно рассмотреть вопрос создания страхового фонда для пользователей таких платформ.
По итогам мероприятия было принято решение обсудить механизмы страхования с представителями страховых компаний на площадке ТПП.