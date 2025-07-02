Актера Гогунского заочно приговорили на Украине к 12 годам заключения
Актер Виталий Гогунский был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Винницкого городского суда республики.
Согласно решению инстанции, Гогунскому также запрещается в течение 12 лет занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий. Кроме того, постановлено конфисковать все имущество актера и взыскать с него в пользу Украины $380 (15 902 гривны по текущему курсу нацбанка страны) «за траты на проведенную экспертизу».
Дело против Гогунского было возбуждено службой безопасности Украины (СБУ) в июне 2024 г. Актера заочно обвинили по трем статьям Уголовного кодекса страны. Поводом для этого стала публичная поддержка специальной военной операции. В частности, речь шла об участии в акциях, исполнении патриотических песен на концертах для семей военнослужащих и высказываниях в поддержку российской армии.
30 июня Винницкий горсуд заочно вынес приговор российскому блогеру Дмитрию Пучкову (псевдоним Гоблин). Ему назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК республики) и по статье «о пропаганде» (ст. 436 УК). В этот же день блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) на Украине был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему инкриминировали, в том числе, поддержку действий РФ на Украине (ст. 436-2).