Актера Гогунского заочно приговорили на Украине к 12 годам заключения

30 июня Винницкий горсуд заочно вынес приговор российскому блогеру Дмитрию Пучкову (псевдоним Гоблин). Ему назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК республики) и по статье «о пропаганде» (ст. 436 УК). В этот же день блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) на Украине был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему инкриминировали, в том числе, поддержку действий РФ на Украине (ст. 436-2).