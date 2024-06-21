Служба безопасности Украины возбудила дело против актера Гогунского

Гогунский заочно обвиняется по трем статьям уголовного кодекса Украины. Поводом для этого стала публичная поддержка специальной военной операции. В частности, речь об участии в акциях, исполнении патриотических песен на концертах для семей участников спецоперации и высказываниях в поддержку российской армии.