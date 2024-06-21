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Служба безопасности Украины возбудила дело против актера Гогунского

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против российского актера Виталия Гогунского. Об этом сообщается на странице управления СБУ в Винницкой области в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Гогунский заочно обвиняется по трем статьям уголовного кодекса Украины. Поводом для этого стала публичная поддержка специальной военной операции. В частности, речь об участии в акциях, исполнении патриотических песен на концертах для семей участников спецоперации и высказываниях в поддержку российской армии.

Материалы дела направлены в суд, Гогунскому грозит до 12 лет лишения свободы.

6 июня СБУ по итогу экспертизы учебника по истории для учащихся 11-х классов заочно предъявила обвинения помощнику президента РФ, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому и ректору МГИМО Анатолию Торкунову по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России.

18 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и ряду других российских генералов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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