Служба безопасности Украины возбудила дело против актера Гогунского
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против российского актера Виталия Гогунского. Об этом сообщается на странице управления СБУ в Винницкой области в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Гогунский заочно обвиняется по трем статьям уголовного кодекса Украины. Поводом для этого стала публичная поддержка специальной военной операции. В частности, речь об участии в акциях, исполнении патриотических песен на концертах для семей участников спецоперации и высказываниях в поддержку российской армии.
Материалы дела направлены в суд, Гогунскому грозит до 12 лет лишения свободы.
6 июня СБУ по итогу экспертизы учебника по истории для учащихся 11-х классов заочно предъявила обвинения помощнику президента РФ, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому и ректору МГИМО Анатолию Торкунову по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России.
18 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и ряду других российских генералов.